Materials reciclats
Atlètic de Madrid Strike
Part superior d'entrenament de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
L'ajust entallat i estilitzat amb detalls de disseny pensats específicament per a les futures estrelles del futbol evita que res no s'interposi entre tu i la pilota. La tecnologia que capil·laritza la suor t'ajuda a mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.
- Color mostrat: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Model: II2770-702
Atlètic de Madrid Strike
L'ajust entallat i estilitzat amb detalls de disseny pensats específicament per a les futures estrelles del futbol evita que res no s'interposi entre tu i la pilota. La tecnologia que capil·laritza la suor t'ajuda a mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Les obertures per als polzes milloren la protecció i mantenen les mànigues a lloc durant el moviment.
Detalls del producte
- 91 % polièster, 9 % elastà
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Model: II2770-702
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 184 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Atlètic de Madrid Strike.
Atlètic de Madrid Strike