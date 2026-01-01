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Atlètic de Madrid
Samarreta de futbol Nike - Nen/a
24,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Aquesta samarreta d'ajust clàssic de l'Atlètic de Madrid mostra clarament la teva passió. Porta-la amb orgull.
- Color mostrat: Deep Royal Blue
- Model: IM1704-455
Atlètic de Madrid
24,99 €
Aquesta samarreta d'ajust clàssic de l'Atlètic de Madrid mostra clarament la teva passió. Porta-la amb orgull.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Deep Royal Blue
- Model: IM1704-455
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Atlètic de Madrid
24,99 €