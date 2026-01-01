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Atlètic de Madrid Samarreta de futbol Nike - Nen/a - Deep Royal Blue

Atlètic de Madrid

Samarreta de futbol Nike - Nen/a

24,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta d'ajust clàssic de l'Atlètic de Madrid mostra clarament la teva passió. Porta-la amb orgull.


  • Color mostrat: Deep Royal Blue
  • Model: IM1704-455

Atlètic de Madrid

24,99 €

Aquesta samarreta d'ajust clàssic de l'Atlètic de Madrid mostra clarament la teva passió. Porta-la amb orgull.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Deep Royal Blue
  • Model: IM1704-455

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Atlètic de Madrid Samarreta de futbol Nike - Nen/a

    Atlètic de Madrid

    24,99 €

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