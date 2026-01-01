Atlètic de Madrid
Samarreta de futbol Nike - Dona
Anima l'Atlètic de Madrid cap a la victòria amb aquesta samarreta ampla. El teixit de punt de cotó de densitat mitjana és suau i presenta un caient subtil, la combinació perfecta per als partits i els caps de setmana.
- Color mostrat: Obsidian
- Model: IQ5056-451
Atlètic de Madrid
Anima l'Atlètic de Madrid cap a la victòria amb aquesta samarreta ampla. El teixit de punt de cotó de densitat mitjana és suau i presenta un caient subtil, la combinació perfecta per als partits i els caps de setmana.
Detalls del producte
- Estampats serigrafiats
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian
- Model: IQ5056-451
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 179 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Atlètic de Madrid