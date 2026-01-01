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Atlètic de Madrid Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa de teixit French Terry Nike - Nen - Deep Royal Blue/Blanc

Atlètic de Madrid Club

Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa de teixit French Terry Nike - Nen

54,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Suavitat, calidesa i comoditat: aquesta dessuadora amb caputxa de l'Atlètic t'ofereix tot el que cal per al fred. El teixit French Terry presenta un ajust clàssic que combina fàcilment amb altres peces de roba i els detalls al pit mostren la teva passió pel club.


  • Color mostrat: Deep Royal Blue/Blanc
  • Model: IO3549-455

Atlètic de Madrid Club

54,99 €

Suavitat, calidesa i comoditat: aquesta dessuadora amb caputxa de l'Atlètic t'ofereix tot el que cal per al fred. El teixit French Terry presenta un ajust clàssic que combina fàcilment amb altres peces de roba i els detalls al pit mostren la teva passió pel club.

Avantatges

  • El teixit French Terry presenta un tacte suau per oferir la lleugeresa i la comoditat que esperes d'una dessuadora clàssica.
  • Els punys i la vora de canalé mantenen la dessuadora amb caputxa a lloc mentre et mous.

Detalls del producte

  • Butxaques frontals
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Deep Royal Blue/Blanc
  • Model: IO3549-455

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 157 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Atlètic de Madrid Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa de teixit French Terry Nike - Nen

    Atlètic de Madrid Club

    54,99 €

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