Atlètic de Madrid Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa de teixit French Terry Nike - Nen

Atlètic de Madrid Club
Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa de teixit French Terry Nike - Nen
Suavitat, calidesa i comoditat: aquesta dessuadora amb caputxa de l'Atlètic t'ofereix tot el que cal per al fred. El teixit French Terry presenta un ajust clàssic que combina fàcilment amb altres peces de roba i els detalls al pit mostren la teva passió pel club.
- Color mostrat: Deep Royal Blue/Blanc
- Model: IO3549-455
Atlètic de Madrid Club
Suavitat, calidesa i comoditat: aquesta dessuadora amb caputxa de l'Atlètic t'ofereix tot el que cal per al fred. El teixit French Terry presenta un ajust clàssic que combina fàcilment amb altres peces de roba i els detalls al pit mostren la teva passió pel club.
Avantatges
- El teixit French Terry presenta un tacte suau per oferir la lleugeresa i la comoditat que esperes d'una dessuadora clàssica.
- Els punys i la vora de canalé mantenen la dessuadora amb caputxa a lloc mentre et mous.
Detalls del producte
- Butxaques frontals
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Deep Royal Blue/Blanc
- Model: IO3549-455
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 157 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Atlètic de Madrid Club