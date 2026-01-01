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Atlètic de Madrid Club
Polo de futbol Nike - Home
44,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Demostra la teva lleialtat amb aquest polo de l'Atlètic de Madrid. Els detalls brodats i el teixit suau són ideals tant per al partit com per a qualsevol altre dia.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IO4188-010
Atlètic de Madrid Club
44,99 €
Demostra la teva lleialtat amb aquest polo de l'Atlètic de Madrid. Els detalls brodats i el teixit suau són ideals tant per al partit com per a qualsevol altre dia.
Detalls
- Vora posterior més llarga
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IO4188-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Atlètic de Madrid Club
44,99 €