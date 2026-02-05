triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Atlètic de Madrid Club Dessuadora amb caputxa de futbol de teixit Fleece Nike - Home - Negre/Sport Red

Atlètic de Madrid Club

Dessuadora amb caputxa de futbol de teixit Fleece Nike - Home

30 % de descompte

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Una manera discreta de representar l'Atlètic de Madrid. Amb un disseny minimalista i discret, aquesta dessuadora amb caputxa està fabricada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior.


  • Color mostrat: Negre/Sport Red
  • Model: HM2854-010

Atlètic de Madrid Club

30 % de descompte

Una manera discreta de representar l'Atlètic de Madrid. Amb un disseny minimalista i discret, aquesta dessuadora amb caputxa està fabricada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior.

Avantatges

  • El cordó et permet portar la caputxa folgada o cenyida quan fa fred.
  • Els punys i la vora de canalé mantenen la dessuadora amb caputxa a lloc mentre et mous.

Detalls del producte

  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Sport Red
  • Model: HM2854-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90

    Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo

Atlètic de Madrid Club Dessuadora amb caputxa de futbol de teixit Fleece Nike - Home

Atlètic de Madrid Club

30 % de descompte

Completa el look