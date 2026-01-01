Atlètic de Madrid 25/26 Motxilla Nike Academy

Atlètic de Madrid 25/26
Nike Academy Motxilla
El temps no hauria d’evitar que t’entrenis ni que tinguis equipament sec. Aquesta motxilla resisteix les inclemències meteorològiques tant si la deixes a terra com si la penges en una tanca. A més inclou prou espai per a una pilota de futbol a la butxaca frontal. La cremallera incorpora la tecnologia Nike Storm-FIT per proporcionar protecció addicional contra la pluja i el vent, alhora que la malla afavoreix la transpirabilitat i la ventilació quan fa bon temps.
- Color mostrat: Deep Royal Blue/Sport Red/Blanc
- Model: IR4745-455
Atlètic de Madrid 25/26
El temps no hauria d’evitar que t’entrenis ni que tinguis equipament sec. Aquesta motxilla resisteix les inclemències meteorològiques tant si la deixes a terra com si la penges en una tanca. A més inclou prou espai per a una pilota de futbol a la butxaca frontal. La cremallera incorpora la tecnologia Nike Storm-FIT per proporcionar protecció addicional contra la pluja i el vent, alhora que la malla afavoreix la transpirabilitat i la ventilació quan fa bon temps.
Avantatges
- La tecnologia Nike Storm-FIT permet plantar cara a les inclemències del temps, com ara el vent i la pluja, per mantenir la comoditat en les condicions més adverses.
- La butxaca lateral cobreix la cremallera protectora amb un tancament amb veta adherent.
- La butxaca gran proporciona espai per als dispositius electrònics.
- Les corretges enconxades per a les espatlles es poden regular per aconseguir un ajust còmode.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a mà
- Color mostrat: Deep Royal Blue/Sport Red/Blanc
- Model: IR4745-455
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Atlètic de Madrid 25/26