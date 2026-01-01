Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Samarreta Nike NBA Swingman - Nen/a
Cada equip té uns colors autèntics que defineixen una identitat inconfusible i els diferencia de la resta de la lliga. Aquesta samarreta dels Atlanta Hawks ret homenatge al llegat ric del bàsquet i s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des de detalls de l'equip fins a la malla lleugera que capil·laritza la suor. Manté la transpirabilitat i la frescor dins i fora de la pista mentre representes el teu jugador preferit i l'esport que t'encanta.
- Color mostrat: University Red
- Model: FZ0856-657
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Cada equip té uns colors autèntics que defineixen una identitat inconfusible i els diferencia de la resta de la lliga. Aquesta samarreta dels Atlanta Hawks ret homenatge al llegat ric del bàsquet i s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des de detalls de l'equip fins a la malla lleugera que capil·laritza la suor. Manté la transpirabilitat i la frescor dins i fora de la pista mentre representes el teu jugador preferit i l'esport que t'encanta.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- La malla transpirable manté la frescor dins i fora de la pista.
Detalls del producte
- Nom i número del jugador en teixit de sarja
- Estampats termoaplicats
- Etiqueta teixida a la vora
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: University Red
- Model: FZ0856-657
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition