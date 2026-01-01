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Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Samarreta Nike NBA Swingman - Nen/a - University Red

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

Samarreta Nike NBA Swingman - Nen/a

84,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Cada equip té uns colors autèntics que defineixen una identitat inconfusible i els diferencia de la resta de la lliga. Aquesta samarreta dels Atlanta Hawks ret homenatge al llegat ric del bàsquet i s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des de detalls de l'equip fins a la malla lleugera que capil·laritza la suor. Manté la transpirabilitat i la frescor dins i fora de la pista mentre representes el teu jugador preferit i l'esport que t'encanta.


  • Color mostrat: University Red
  • Model: FZ0856-657

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

84,99 €

Cada equip té uns colors autèntics que defineixen una identitat inconfusible i els diferencia de la resta de la lliga. Aquesta samarreta dels Atlanta Hawks ret homenatge al llegat ric del bàsquet i s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des de detalls de l'equip fins a la malla lleugera que capil·laritza la suor. Manté la transpirabilitat i la frescor dins i fora de la pista mentre representes el teu jugador preferit i l'esport que t'encanta.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • La malla transpirable manté la frescor dins i fora de la pista.

Detalls del producte

  • Nom i número del jugador en teixit de sarja
  • Estampats termoaplicats
  • Etiqueta teixida a la vora
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: University Red
  • Model: FZ0856-657

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Samarreta Nike NBA Swingman - Nen/a

    Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

    84,99 €

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