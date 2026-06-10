 
Imatge 1 de 8
Nike Astrograbber Sabatilles - Home - Platejat clar/Phantom/Negre/Sail

Nike Astrograbber

Sabatilles - Home

129,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Astrograbber, que s'inspiren en les Nike Waffle Trainer, presentaven un disseny avantguardista per oferir adherència als camps de futbol americà.


  • Color mostrat: Platejat clar/Phantom/Negre/Sail
  • Model: IH2341-001

Nike Astrograbber

129,99 €

Les Astrograbber, que s'inspiren en les Nike Waffle Trainer, presentaven un disseny avantguardista per oferir adherència als camps de futbol americà.

Avantatges

  • La part superior de pell perd rigidesa i adquireix un caràcter vintage amb el temps.
  • L'amortiment Air Zoom ofereix una sensació que et permet aixecar el vol en un tres i no res.
  • La sola exterior de goma tipus gofra proporciona una tracció duradora i un estil tradicional.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Platejat clar/Phantom/Negre/Sail
  • Model: IH2341-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (5)

3 estrelles

  • Small and Narrow

    NikePlusUser5133801

    How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue

  • Grip en stijlvol

    MartijnK880754270

    Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.

  • Un peu mitigé

    Samuel651523896

    Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.

Nike Astrograbber Sabatilles - Home

Nike Astrograbber

129,99 €

Completa el look

Item 3 of 17