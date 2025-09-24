Nike Apex Electric Gorra de pescador

unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Aquesta gorra de pescador quadrada amb estampat inclou un logotip escrit amb la lletra de la llegenda de Nike Bill Bowerman. Té una profunditat mitjana i ofereix 360 graus de protecció.
Nike Apex Electric
Aquesta gorra de pescador quadrada amb estampat inclou un logotip escrit amb la lletra de la llegenda de Nike Bill Bowerman. Té una profunditat mitjana i ofereix 360 graus de protecció.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Nice!
Jaap636457276
Mooie kwaliteit en goede pasvorm
Gorro alta calidad
adolfob1249226
Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo
Nike Apex Electric