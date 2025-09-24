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Nike Apex Electric Gorra de pescador - Dark Obsidian/Football Grey

Materials reciclats

Nike Apex Electric

Gorra de pescador

30 % de descompte
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Aquesta gorra de pescador quadrada amb estampat inclou un logotip escrit amb la lletra de la llegenda de Nike Bill Bowerman. Té una profunditat mitjana i ofereix 360 graus de protecció.


  • Color mostrat: Dark Obsidian/Football Grey
  • Model: HJ4395-475

Nike Apex Electric

30 % de descompte

Aquesta gorra de pescador quadrada amb estampat inclou un logotip escrit amb la lletra de la llegenda de Nike Bill Bowerman. Té una profunditat mitjana i ofereix 360 graus de protecció.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Dark Obsidian/Football Grey
  • Model: HJ4395-475

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (3)

5 estrelles

  • unique from Nike.

    RafIE

    It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!

  • Nice!

    Jaap636457276

    Mooie kwaliteit en goede pasvorm

  • Gorro alta calidad

    adolfob1249226

    Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo

Nike Apex Electric Gorra de pescador

Nike Apex Electric

30 % de descompte

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