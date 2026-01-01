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Anglaterra x Palace Samarreta de futbol de màniga curta - Dona - Pewter Grey/Carmesí brillant/Carmesí brillant

Materials reciclats

Anglaterra x Palace

Samarreta de futbol de màniga curta - Dona

69,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

El Palace ret homenatge a Anglaterra amb un disseny inspirat en la Creu de Sant Jordi en una samarreta suau que capil·laritza la suor. Logotip de les dues marques al pit.


  • Color mostrat: Pewter Grey/Carmesí brillant/Carmesí brillant
  • Model: IB4703-052

Anglaterra x Palace

69,99 €

El Palace ret homenatge a Anglaterra amb un disseny inspirat en la Creu de Sant Jordi en una samarreta suau que capil·laritza la suor. Logotip de les dues marques al pit.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pewter Grey/Carmesí brillant/Carmesí brillant
  • Model: IB4703-052

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Anglaterra x Palace Samarreta de futbol de màniga curta - Dona

    Anglaterra x Palace

    69,99 €

    Completa el look

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