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Anglaterra Tech Fleece Windrunner Dessuadora amb caputxa i cremallera completa de futbol Nike - Home - Work Blue/Blanc

England Tech Fleece Windrunner

Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa Nike - Home

134,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Mostra clarament el teu orgull per Anglaterra amb aquesta dessuadora amb caputxa Windrunner clàssica. La dessuadora amb caputxa Tech Fleece Windrunner ofereix molta calidesa sense sensació de volum. Està confeccionada amb un teixit Fleece prèmium lleuger i suau a l'interior i l'exterior.


  • Color mostrat: Work Blue/Blanc
  • Model: IB5927-486

England Tech Fleece Windrunner

134,99 €

Mostra clarament el teu orgull per Anglaterra amb aquesta dessuadora amb caputxa Windrunner clàssica. La dessuadora amb caputxa Tech Fleece Windrunner ofereix molta calidesa sense sensació de volum. Està confeccionada amb un teixit Fleece prèmium lleuger i suau a l'interior i l'exterior.

Detalls del producte

  • Escut teixit
  • Cos/folre de la caputxa: 53 % cotó, 47 % polièster. Butxaques: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Work Blue/Blanc
  • Model: IB5927-486

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 189 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

Anglaterra Tech Fleece Windrunner Dessuadora amb caputxa i cremallera completa de futbol Nike - Home

England Tech Fleece Windrunner

134,99 €

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