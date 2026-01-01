Anglaterra Tech Fleece Pantalons de futbol Nike - Nen

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England Tech Fleece
Pantalons de futbol Nike - Nen
84,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
El nostre teixit Tech Fleece, prèmium, lleuger i suau tant per dins com per fora, ofereix molta calidesa sense afegir volum perquè puguis animar el teu equip faci el temps que faci.
- Color mostrat: Work Blue/Blanc
- Model: IB7869-486
England Tech Fleece
84,99 €
El nostre teixit Tech Fleece, prèmium, lleuger i suau tant per dins com per fora, ofereix molta calidesa sense afegir volum perquè puguis animar el teu equip faci el temps que faci.
Detalls del producte
- Cos: 53 % cotó, 47 % polièster. Interior de la butxaca (costat del dors de la mà): 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Work Blue/Blanc
- Model: IB7869-486
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 138 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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England Tech Fleece
84,99 €