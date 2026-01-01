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Anglaterra Tech Fleece Pantalons de futbol Nike - Nen - Work Blue/Blanc

England Tech Fleece

Pantalons de futbol Nike - Nen

84,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

El nostre teixit Tech Fleece, prèmium, lleuger i suau tant per dins com per fora, ofereix molta calidesa sense afegir volum perquè puguis animar el teu equip faci el temps que faci.


  • Color mostrat: Work Blue/Blanc
  • Model: IB7869-486

England Tech Fleece

84,99 €

El nostre teixit Tech Fleece, prèmium, lleuger i suau tant per dins com per fora, ofereix molta calidesa sense afegir volum perquè puguis animar el teu equip faci el temps que faci.

Detalls del producte

  • Cos: 53 % cotó, 47 % polièster. Interior de la butxaca (costat del dors de la mà): 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Work Blue/Blanc
  • Model: IB7869-486

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 138 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Anglaterra Tech Fleece Pantalons de futbol Nike - Nen

    England Tech Fleece

    84,99 €

    Completa el look

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