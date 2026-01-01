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Anglaterra Strike Part superior d'entrenament Nike Dri-FIT de futbol - Nen/a - Work Blue/Obsidian/Blanc

Materials reciclats

Anglaterra Strike

Part superior d'entrenament de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a

64,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

L'ajust entallat i estilitzat amb detalls de disseny pensats específicament per a les futures estrelles del futbol evita que res no s'interposi entre tu i la pilota. La tecnologia que capil·laritza la suor t'ajuda a mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.


  • Color mostrat: Work Blue/Obsidian/Blanc
  • Model: IB7982-486

Anglaterra Strike

64,99 €

L'ajust entallat i estilitzat amb detalls de disseny pensats específicament per a les futures estrelles del futbol evita que res no s'interposi entre tu i la pilota. La tecnologia que capil·laritza la suor t'ajuda a mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Les obertures per als polzes milloren la protecció i mantenen les mànigues a lloc durant el moviment.

Detalls del producte

  • Cos: 91 % polièster, 9 % elastà. Panells: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Work Blue/Obsidian/Blanc
  • Model: IB7982-486

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 140 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Anglaterra Strike Part superior d'entrenament Nike Dri-FIT de futbol - Nen/a

    Anglaterra Strike

    64,99 €

    Completa el look

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