Anglaterra Strike Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home

Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta part superior Strike, confeccionada amb tecnologia de capil·larització de la suor i un ajust entallat, permet mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.
Anglaterra Strike
Aquesta part superior Strike, confeccionada amb tecnologia de capil·larització de la suor i un ajust entallat, permet mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Anglaterra Strike