Materials reciclats
Anglaterra Strike
Pantalons de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Nen/a
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
La tecnologia que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i els detalls de disseny específics per a les estrelles de futbol del futur mantenen la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.
- Color mostrat: Obsidian/Work Blue/Blanc
- Model: IB7984-451
Anglaterra Strike
La tecnologia que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i els detalls de disseny específics per a les estrelles de futbol del futur mantenen la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.
Avantatges
- Els baixos amb cremallera t'ajuden a posar-te i treure't els pantalons fàcilment amb les sabatilles o botes posades.
- El teixit Knit elàstic afavoreix la llibertat de moviment.
Detalls del producte
- Cos: 91 % polièster, 9 % elastà. Panells, malla: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian/Work Blue/Blanc
- Model: IB7984-451
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 140 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Anglaterra Strike