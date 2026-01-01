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Anglaterra FA Academy Pilota de futbol Nike - Blanc/Vermell/Blau/Midnight Navy

Anglaterra FA Academy

Pilota de futbol Nike

24,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Marca un munt de gols amb la pilota de futbol Academy. La tecnologia OmniSculpt innovadora, que inclou ranures en relleu a la coberta per permetre que l'aire circuli al voltant de la pilota i oferir un vol precís.


  • Color mostrat: Blanc/Vermell/Blau/Midnight Navy
  • Model: IQ0655-100

Anglaterra FA Academy

24,99 €

Marca un munt de gols amb la pilota de futbol Academy. La tecnologia OmniSculpt innovadora, que inclou ranures en relleu a la coberta per permetre que l'aire circuli al voltant de la pilota i oferir un vol precís.

Detalls del producte

  • 67 % goma, 10 % poliuretà, 13 % polièster, 10 % etilè/acetat de vinil (EVAC)
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Vermell/Blau/Midnight Navy
  • Model: IQ0655-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Anglaterra FA Academy Pilota de futbol Nike

    Anglaterra FA Academy

    24,99 €

    Completa el look

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