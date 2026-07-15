triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Anglaterra Energy Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home - Work Blue/Blanc/Obsidian

Materials reciclats

Anglaterra Energy

Samarreta de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home

74,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Amb detalls inspirats en els anys noranta i un estampat específic de l'equip, aquesta part superior d'Anglaterra ofereix un disseny intemporal amb la tecnologia necessària per adaptar-se a l'estil de joc actual.


  • Color mostrat: Work Blue/Blanc/Obsidian
  • Model: IH1866-486

Anglaterra Energy

74,99 €

Amb detalls inspirats en els anys noranta i un estampat específic de l'equip, aquesta part superior d'Anglaterra ofereix un disseny intemporal amb la tecnologia necessària per adaptar-se a l'estil de joc actual.

Detalls del producte

  • Coll i punys de canalé
  • Etiqueta teixida
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Work Blue/Blanc/Obsidian
  • Model: IH1866-486

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (2)

3 estrelles

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

  • Estilo noventero

    JosebaL704810686

    Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte

Anglaterra Energy Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home

Anglaterra Energy

74,99 €

Completa el look

Item 3 of 6