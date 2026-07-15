Anglaterra Energy Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home

Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Amb detalls inspirats en els anys noranta i un estampat específic de l'equip, aquesta part superior d'Anglaterra ofereix un disseny intemporal amb la tecnologia necessària per adaptar-se a l'estil de joc actual.
Anglaterra Energy
Amb detalls inspirats en els anys noranta i un estampat específic de l'equip, aquesta part superior d'Anglaterra ofereix un disseny intemporal amb la tecnologia necessària per adaptar-se a l'estil de joc actual.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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3 estrelles
Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Estilo noventero
JosebaL704810686
Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte
Anglaterra Energy