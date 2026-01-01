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Anglaterra Club Fleece Pantalons jogger de futbol Nike - Nen - Midnight Navy/Blanc

Anglaterra Club Fleece

Pantalons jogger de futbol Nike - Nen

44,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Suavitat, calidesa i comoditat: podries portar aquests pantalons jogger d'Anglaterra gairebé cada dia. El teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i raspallat a l'interior, proporciona una capa versàtil quan cal una mica més d'escalfor.


  • Color mostrat: Midnight Navy/Blanc
  • Model: IB7971-410

Anglaterra Club Fleece

44,99 €

Suavitat, calidesa i comoditat: podries portar aquests pantalons jogger d'Anglaterra gairebé cada dia. El teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i raspallat a l'interior, proporciona una capa versàtil quan cal una mica més d'escalfor.

Detalls del producte

  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaques: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Midnight Navy/Blanc
  • Model: IB7971-410

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 155 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Anglaterra Club Fleece Pantalons jogger de futbol Nike - Nen

    Anglaterra Club Fleece

    44,99 €

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