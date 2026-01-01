Anglaterra Club Fleece
Pantalons jogger de futbol Nike - Nen
Suavitat, calidesa i comoditat: podries portar aquests pantalons jogger d'Anglaterra gairebé cada dia. El teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i raspallat a l'interior, proporciona una capa versàtil quan cal una mica més d'escalfor.
- Color mostrat: Midnight Navy/Blanc
- Model: IB7971-410
Anglaterra Club Fleece
Suavitat, calidesa i comoditat: podries portar aquests pantalons jogger d'Anglaterra gairebé cada dia. El teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i raspallat a l'interior, proporciona una capa versàtil quan cal una mica més d'escalfor.
Detalls del producte
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaques: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Midnight Navy/Blanc
- Model: IB7971-410
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 155 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Anglaterra Club Fleece