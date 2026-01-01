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Anglaterra 2026/27 Gorra Poly 5P Nike Club - Nen/a - Obsidian/Blanc

Anglaterra 2026/27

Gorra Poly 5P Nike Club - Nen/a

22,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

La gorra Nike Club presenta un disseny de profunditat mitjana sense estructura que t'ajuda a ocultar la teva presència. S'ha rentat per crear un estil desgastat, amb un look senzill i lleuger de visera corbada que combina fàcilment amb pràcticament qualsevol look.


  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IQ7520-451

Anglaterra 2026/27

22,99 €

La gorra Nike Club presenta un disseny de profunditat mitjana sense estructura que t'ajuda a ocultar la teva presència. S'ha rentat per crear un estil desgastat, amb un look senzill i lleuger de visera corbada que combina fàcilment amb pràcticament qualsevol look.

Avantatges

El teixit de sarja de cotó orgànic és lleuger i suau. El disseny de sis panells i profunditat mitjana permet combinar-la fàcilment amb altres peces de roba.

Detalls del producte

  • La cinta metal·litzada amb lliscament triple conté el logotip Swoosh i ofereix un ajust regulable.
  • 100 % polièster.
  • Rentar a mà
  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IQ7520-451

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    Anglaterra 2026/27 Gorra Poly 5P Nike Club - Nen/a

    Anglaterra 2026/27

    22,99 €

    Completa el look