Anglaterra 2026/27
Gorra Poly 5P Nike Club - Nen/a
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
La gorra Nike Club presenta un disseny de profunditat mitjana sense estructura que t'ajuda a ocultar la teva presència. S'ha rentat per crear un estil desgastat, amb un look senzill i lleuger de visera corbada que combina fàcilment amb pràcticament qualsevol look.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IQ7520-451
Anglaterra 2026/27
La gorra Nike Club presenta un disseny de profunditat mitjana sense estructura que t'ajuda a ocultar la teva presència. S'ha rentat per crear un estil desgastat, amb un look senzill i lleuger de visera corbada que combina fàcilment amb pràcticament qualsevol look.
Avantatges
El teixit de sarja de cotó orgànic és lleuger i suau. El disseny de sis panells i profunditat mitjana permet combinar-la fàcilment amb altres peces de roba.
Detalls del producte
- La cinta metal·litzada amb lliscament triple conté el logotip Swoosh i ofereix un ajust regulable.
- 100 % polièster.
- Rentar a mà
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IQ7520-451
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Anglaterra 2026/27.
Anglaterra 2026/27