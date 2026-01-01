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Anglaterra 2026/27 Gorra Nike AeroBill C99 TR - Obsidian/Obsidian

Anglaterra 2026/27

Gorra Nike Arobill C99 TR

29,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Mantén la frescor al cap mentre representes la teva marca preferida. El disseny de profunditat alta aporta un ajust còmode i innovador. Els panells de malla proporcionen transpirabilitat, mentre que el tancament a pressió ofereix un ajust regulable.


  • Color mostrat: Obsidian/Obsidian
  • Model: IQ7556-451

Anglaterra 2026/27

29,99 €

Mantén la frescor al cap mentre representes la teva marca preferida. El disseny de profunditat alta aporta un ajust còmode i innovador. Els panells de malla proporcionen transpirabilitat, mentre que el tancament a pressió ofereix un ajust regulable.

Avantatges

Les insercions de malla ofereixen la màxima frescor.

Detalls del producte

  • El disseny innovador de la gorra és molt espaiós i ample i incorpora un tancament amb botó de pressió que fa que s'ajusti fàcilment a la mida del cap.
  • Cos: 100 % cotó. Malla: 100 % polièster.
  • Rentar a mà
  • Color mostrat: Obsidian/Obsidian
  • Model: IQ7556-451

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Anglaterra 2026/27 Gorra Nike AeroBill C99 TR

    Anglaterra 2026/27

    29,99 €

    Completa el look