Anglaterra 2026/27 Gorra de pescador Nike Apex

Anglaterra 2026/27
Nike Apex Gorra de pescador
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
La gorra de pescador Nike Apex és perfecta per gaudir dels dies de sol i afegir un toc divertit al look. Aquest model lleuger té un disseny perfecte per portar a tot arreu i guardar-la fàcilment quan sigui necessari. A més, proporciona comoditat per no deixar de divertir-se i viure aventures.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IQ7057-451
Anglaterra 2026/27
La gorra de pescador Nike Apex és perfecta per gaudir dels dies de sol i afegir un toc divertit al look. Aquest model lleuger té un disseny perfecte per portar a tot arreu i guardar-la fàcilment quan sigui necessari. A més, proporciona comoditat per no deixar de divertir-se i viure aventures.
Avantatges
Les gorres de pescador Apex sempre presenten un disseny de profunditat mitjana i 360 graus de protecció.
Detalls del producte
- Disseny sense estructura per guardar la peça fàcilment.
- 100 % polièster
- Rentar a mà
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IQ7057-451
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Anglaterra 2026/27