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Anglaterra 2026/27 Gorra de pescador Nike Apex - Obsidian/Blanc

Anglaterra 2026/27

Nike Apex Gorra de pescador

29,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

La gorra de pescador Nike Apex és perfecta per gaudir dels dies de sol i afegir un toc divertit al look. Aquest model lleuger té un disseny perfecte per portar a tot arreu i guardar-la fàcilment quan sigui necessari. A més, proporciona comoditat per no deixar de divertir-se i viure aventures.


  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IQ7057-451

Anglaterra 2026/27

29,99 €

La gorra de pescador Nike Apex és perfecta per gaudir dels dies de sol i afegir un toc divertit al look. Aquest model lleuger té un disseny perfecte per portar a tot arreu i guardar-la fàcilment quan sigui necessari. A més, proporciona comoditat per no deixar de divertir-se i viure aventures.

Avantatges

Les gorres de pescador Apex sempre presenten un disseny de profunditat mitjana i 360 graus de protecció.

Detalls del producte

  • Disseny sense estructura per guardar la peça fàcilment.
  • 100 % polièster
  • Rentar a mà
  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IQ7057-451

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    Anglaterra 2026/27 Gorra de pescador Nike Apex

    Anglaterra 2026/27

    29,99 €

    Completa el look