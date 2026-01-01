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Ampolla amb tap amb bloqueig Nike Refuel (950 ml) - Negre/Negre/Negre/Blanc

Nike Refuel

Ampolla amb tap amb bloqueig (950 ml)

24,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Mantén la hidratació en tot moment. El disseny comprimible d'aquesta ampolla permet gaudir d'un flux d'aigua ràpid per beure amb més facilitat. El tap retràctil es bloqueja fàcilment i inclou una vàlvula hermètica per evitar vessaments.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Blanc
  • Model: IR8566-069

Nike Refuel

24,99 €

Mantén la hidratació en tot moment. El disseny comprimible d'aquesta ampolla permet gaudir d'un flux d'aigua ràpid per beure amb més facilitat. El tap retràctil es bloqueja fàcilment i inclou una vàlvula hermètica per evitar vessaments.

Detalls del producte

  • 63,23 % polietilè de baixa densitat, 18,71 % polipropilè, 9,94 % elastòmer termoplàstic, 6,05 % acrilonitril butadiè estirè, 1,21 % silicona, 0,86 % acer inoxidable
  • Nansa plegable
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Blanc
  • Model: IR8566-069

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Ampolla amb tap amb bloqueig Nike Refuel (950 ml)

    Nike Refuel

    24,99 €

    Completa el look