Ampolla amb tap amb bloqueig Nike Refuel (950 ml)

Nike Refuel
Ampolla amb tap amb bloqueig (950 ml)
Mantén la hidratació en tot moment. El disseny comprimible d'aquesta ampolla permet gaudir d'un flux d'aigua ràpid per beure amb més facilitat. El tap retràctil es bloqueja fàcilment i inclou una vàlvula hermètica per evitar vessaments.
- Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Blanc
- Model: IR8566-069
Nike Refuel
Mantén la hidratació en tot moment. El disseny comprimible d'aquesta ampolla permet gaudir d'un flux d'aigua ràpid per beure amb més facilitat. El tap retràctil es bloqueja fàcilment i inclou una vàlvula hermètica per evitar vessaments.
Detalls del producte
- 63,23 % polietilè de baixa densitat, 18,71 % polipropilè, 9,94 % elastòmer termoplàstic, 6,05 % acrilonitril butadiè estirè, 1,21 % silicona, 0,86 % acer inoxidable
- Nansa plegable
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Blanc
- Model: IR8566-069
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Refuel