A'ja Wilson Pantalons curts de bàsquet de 10 cm Dri-FIT - Dona

MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Ves a totes amb una comoditat absoluta. Aquests pantalons curts de malla amb folre, transpirables i amb tecnologia que capil·laritza la suor, tenen una vora corbada i un ajust ample per fer talls ràpids la pista com A'ja.
A'ja Wilson
Ves a totes amb una comoditat absoluta. Aquests pantalons curts de malla amb folre, transpirables i amb tecnologia que capil·laritza la suor, tenen una vora corbada i un ajust ample per fer talls ràpids la pista com A'ja.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
A'ja Wilson