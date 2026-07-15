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A'ja Wilson Pantalons curts de bàsquet de 10 cm Dri-FIT - Dona - Negre/Blanc

Materials reciclats

A'ja Wilson

Pantalons curts de bàsquet de 10 cm Dri-FIT - Dona

54,99 €
Negre/Blanc
Hyper Pink/Negre
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Ves a totes amb una comoditat absoluta. Aquests pantalons curts de malla amb folre, transpirables i amb tecnologia que capil·laritza la suor, tenen una vora corbada i un ajust ample per fer talls ràpids la pista com A'ja.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: II4213-010

A'ja Wilson

54,99 €

Ves a totes amb una comoditat absoluta. Aquests pantalons curts de malla amb folre, transpirables i amb tecnologia que capil·laritza la suor, tenen una vora corbada i un ajust ample per fer talls ràpids la pista com A'ja.

Avantatges

  • El logotip d'A'ja, que es basa en l'estrella que sempre dibuixa a la seva signatura, té un estil robust, cridaner i divertit, igual que l'energia amb què juga a la pista.
  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Baixa la cintura per deixar a la vista l'elàstic de jacquard amb el logotip.

Detalls del producte

  • Logotip d'A'ja Wilson
  • Logotip Swoosh
  • Butxaques
  • Cos/folre/interior de les butxaques: 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: II4213-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • MilicaB375034733

    Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!

A'ja Wilson Pantalons curts de bàsquet de 10 cm Dri-FIT - Dona

A'ja Wilson

54,99 €

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