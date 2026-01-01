Nike Air Sport 2
Bossa de golf
La Nike Air Sport 2 incorpora un nou enconxat lumbar i una corretja Nike Air que ofereixen un ajust equilibrat perquè puguis jugar els 18 forats amb total comoditat. Si comença a ploure, la caputxa protegeix la bossa contra les inclemències del temps.
- Color mostrat: Negre/Iron Grey/Blanc
- Model: IQ6032-061
Nike Air Sport 2
La Nike Air Sport 2 incorpora un nou enconxat lumbar i una corretja Nike Air que ofereixen un ajust equilibrat perquè puguis jugar els 18 forats amb total comoditat. Si comença a ploure, la caputxa protegeix la bossa contra les inclemències del temps.
Avantatges
- El sistema de separació integral de quatre compartiments t'ajuda a mantenir els pals de golf organitzats.
- Butxaca per a les pilotes amb panell separable per oferir un look personalitzable.
- La butxaca per a roba de llargada completa t'ofereix més espai d'emmagatzematge.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Iron Grey/Blanc
- Model: IQ6032-061
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Sport 2