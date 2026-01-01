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Nike Air Sport 2 Bossa de golf - Negre/Iron Grey/Blanc

Nike Air Sport 2

Bossa de golf

249,99 €
Negre/Iron Grey/Blanc
Negre/Sail/Pink Foam
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La Nike Air Sport 2 incorpora un nou enconxat lumbar i una corretja Nike Air que ofereixen un ajust equilibrat perquè puguis jugar els 18 forats amb total comoditat. Si comença a ploure, la caputxa protegeix la bossa contra les inclemències del temps.


  • Color mostrat: Negre/Iron Grey/Blanc
  • Model: IQ6032-061

Nike Air Sport 2

249,99 €

La Nike Air Sport 2 incorpora un nou enconxat lumbar i una corretja Nike Air que ofereixen un ajust equilibrat perquè puguis jugar els 18 forats amb total comoditat. Si comença a ploure, la caputxa protegeix la bossa contra les inclemències del temps.

Avantatges

  • El sistema de separació integral de quatre compartiments t'ajuda a mantenir els pals de golf organitzats.
  • Butxaca per a les pilotes amb panell separable per oferir un look personalitzable.
  • La butxaca per a roba de llargada completa t'ofereix més espai d'emmagatzematge.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Iron Grey/Blanc
  • Model: IQ6032-061

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Sport 2 Bossa de golf

    Nike Air Sport 2

    249,99 €

    Completa el look