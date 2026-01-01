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Nike Air Part superior amb cremallera d'un quart - Nen/a - Negre/Volt

Nike Air

Part superior amb cremallera d'un quart - Nen/a

59,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Una peça clàssica amb cremallera d'un quart que incorpora l'ADN clàssic de Nike. Els rivets de color en contrast recorren les mànigues fins a la part superior del coll per aportar un toc atrevit, i l'ajust folgat al cos ofereix un munt d'opcions per combinar-la amb altres peces de roba. A més, és molt còmoda. I tant.


  • Color mostrat: Negre/Volt
  • Model: IO1872-010

Nike Air

59,99 €

Una peça clàssica amb cremallera d'un quart que incorpora l'ADN clàssic de Nike. Els rivets de color en contrast recorren les mànigues fins a la part superior del coll per aportar un toc atrevit, i l'ajust folgat al cos ofereix un munt d'opcions per combinar-la amb altres peces de roba. A més, és molt còmoda. I tant.

Avantatges

  • El teixit Fleece raspallat de densitat mitjana recorda una manta apelfada i calentona. El disseny supersuau i còmode presenta un ajust amb una mica d'estructura per oferir una peça perfecta per a l'interior i l'exterior.
  • La butxaca de cangur és ideal per portar-hi els objectes bàsics del dia a dia i tenir-los sempre a mà.

Detalls del producte

  • Butxaques amb cremallera
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 98 % cotó, 2 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Volt
  • Model: IO1872-010

Talles i ajustos

    • La model de la fotografia porta una talla S i fa 130 cm d'alçada
    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 137 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Part superior amb cremallera d'un quart - Nen/a

    Nike Air

    59,99 €

    Completa el look