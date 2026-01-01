Nike Air
Part superior amb cremallera d'un quart - Nen/a
Una peça clàssica amb cremallera d'un quart que incorpora l'ADN clàssic de Nike. Els rivets de color en contrast recorren les mànigues fins a la part superior del coll per aportar un toc atrevit, i l'ajust folgat al cos ofereix un munt d'opcions per combinar-la amb altres peces de roba. A més, és molt còmoda. I tant.
- Color mostrat: Negre/Volt
- Model: IO1872-010
Nike Air
Una peça clàssica amb cremallera d'un quart que incorpora l'ADN clàssic de Nike. Els rivets de color en contrast recorren les mànigues fins a la part superior del coll per aportar un toc atrevit, i l'ajust folgat al cos ofereix un munt d'opcions per combinar-la amb altres peces de roba. A més, és molt còmoda. I tant.
Avantatges
- El teixit Fleece raspallat de densitat mitjana recorda una manta apelfada i calentona. El disseny supersuau i còmode presenta un ajust amb una mica d'estructura per oferir una peça perfecta per a l'interior i l'exterior.
- La butxaca de cangur és ideal per portar-hi els objectes bàsics del dia a dia i tenir-los sempre a mà.
Detalls del producte
- Butxaques amb cremallera
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 98 % cotó, 2 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Volt
- Model: IO1872-010
Talles i ajustos
- La model de la fotografia porta una talla S i fa 130 cm d'alçada
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 137 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Air.
Nike Air