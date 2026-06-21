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Nike Air Max TL 2.5 Sabatilles - Home - Dark Smoke Grey/Platejat metal·litzat/Negre/Wolf Grey

Nike Air Max TL 2.5

Sabatilles - Home

179,99 €
Dark Smoke Grey/Platejat metal·litzat/Negre/Wolf Grey
Smoke Grey/Negre/Dark Smoke Grey/Tough Red
Negre/Negre/Platejat metal·litzat/Negre
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Air Max TL 2.5 recuperen un clàssic de finals dels anys 90 i l'estètica amb onades icònica de les Air Max. Els teixits transpirables es combinen amb pell sintètica llisa per crear un acabat impecable, alhora que l'amortiment Max Air complet ofereix elasticitat en cada trepitjada.


  • Color mostrat: Dark Smoke Grey/Platejat metal·litzat/Negre/Wolf Grey
  • Model: IO3037-002

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

Les Air Max TL 2.5 recuperen un clàssic de finals dels anys 90 i l'estètica amb onades icònica de les Air Max. Els teixits transpirables es combinen amb pell sintètica llisa per crear un acabat impecable, alhora que l'amortiment Max Air complet ofereix elasticitat en cada trepitjada.

Avantatges

  • La part superior combina tela i pell sintètica per proporcionar transpirabilitat i durabilitat.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode, i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La sola exterior de goma aporta una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Dark Smoke Grey/Platejat metal·litzat/Negre/Wolf Grey
  • Model: IO3037-002

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (84)

4.8 estrelles

  • Wunderschön und bequem

    maryam24550477

    Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.

  • Style and Comfort

    Pbrad

    They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.

  • Top

    MandyM447821681

    Super, stylischer Schuh - fällt grössengerecht aus. Mein Sohn ist begeistert 👍🏼

Nike Air Max TL 2.5 Sabatilles - Home

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

Completa el look

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