Nike Air Max TL 2.5 Premium Sabatilles - Home

Muy recomendables
eloyg12499904
Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida
Les Air Max TL 2.5 recuperen un clàssic de finals dels anys 90 i l'estètica amb onades icònica de les Air Max. Els teixits transpirables es combinen amb pell sintètica llisa per crear un acabat impecable, alhora que l'amortiment Max Air complet ofereix elasticitat en cada trepitjada.
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Les Air Max TL 2.5 recuperen un clàssic de finals dels anys 90 i l'estètica amb onades icònica de les Air Max. Els teixits transpirables es combinen amb pell sintètica llisa per crear un acabat impecable, alhora que l'amortiment Max Air complet ofereix elasticitat en cada trepitjada.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.5 estrelles
Muy recomendables
eloyg12499904
Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida
Scarpe
RobertoD390483154
Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate
Nike Air Max TL 2.5 Premium