 
Imatge 1 de 8
Nike Air Max TL 2.5 Premium Sabatilles - Home - Negre/Negre/Anthracite

Nike Air Max TL 2.5 Premium

Sabatilles - Home

179,99 €
Negre/Negre/Anthracite
Blanc/Pure Platinum/Platejat metal·litzat/Dark Obsidian
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Air Max TL 2.5 recuperen un clàssic de finals dels anys 90 i l'estètica amb onades icònica de les Air Max. Els teixits transpirables es combinen amb pell sintètica llisa per crear un acabat impecable, alhora que l'amortiment Max Air complet ofereix elasticitat en cada trepitjada.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Anthracite
  • Model: IM4656-001

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

Les Air Max TL 2.5 recuperen un clàssic de finals dels anys 90 i l'estètica amb onades icònica de les Air Max. Els teixits transpirables es combinen amb pell sintètica llisa per crear un acabat impecable, alhora que l'amortiment Max Air complet ofereix elasticitat en cada trepitjada.

Avantatges

  • La part superior combina tela i pell sintètica per proporcionar transpirabilitat i durabilitat.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode, i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La sola exterior de goma aporta una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Part superior de pell sintètica
  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Negre/Anthracite
  • Model: IM4656-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

4.5 estrelles

  • Muy recomendables

    eloyg12499904

    Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida

  • Scarpe

    RobertoD390483154

    Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate

Nike Air Max TL 2.5 Premium Sabatilles - Home

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

Completa el look

Item 3 of 7