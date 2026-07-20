Nike Air Max Plus VII Sabatilles - Home

Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Aquesta versió de les Plus recupera un model dels anys 90 i l'omple de l'energia del ciberespai de la primera dècada del 2000. Les Plus 7 renuncien a l'estructura clàssica del model original i presenten un revestiment puntejat a la part superior. Els elements gràfics d'escorpí a la llengüeta aporten un toc original.
Nike Air Max Plus VII
Aquesta versió de les Plus recupera un model dels anys 90 i l'omple de l'energia del ciberespai de la primera dècada del 2000. Les Plus 7 renuncien a l'estructura clàssica del model original i presenten un revestiment puntejat a la part superior. Els elements gràfics d'escorpí a la llengüeta aporten un toc original.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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5 estrelles
Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Nike Air Max Plus VII