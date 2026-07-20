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Nike Air Max Plus VII Sabatilles - Home - Negre/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Sabatilles - Home

199,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta versió de les Plus recupera un model dels anys 90 i l'omple de l'energia del ciberespai de la primera dècada del 2000. Les Plus 7 renuncien a l'estructura clàssica del model original i presenten un revestiment puntejat a la part superior. Els elements gràfics d'escorpí a la llengüeta aporten un toc original.


  • Color mostrat: Negre/Gamma Blue/Chrome
  • Model: IQ9429-001

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

Aquesta versió de les Plus recupera un model dels anys 90 i l'omple de l'energia del ciberespai de la primera dècada del 2000. Les Plus 7 renuncien a l'estructura clàssica del model original i presenten un revestiment puntejat a la part superior. Els elements gràfics d'escorpí a la llengüeta aporten un toc original.

Avantatges

  • La part superior de malla amb detalls de pell sintètica és duradora i transpirable.
  • El pont a la part mitjana del peu proporciona més subjecció.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Gamma Blue/Chrome
  • Model: IQ9429-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Nike Air Max Plus VII Sabatilles - Home

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

Completa el look

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