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Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé" Sabatilles - Home - Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Negre/Barely Volt

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

Sabatilles - Home

30 % de descompte
Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Negre/Barely Volt
Blanc/Negre/Smoke Grey/Blanc
Negre/Negre/Anthracite/Negre
Blanc/Blue Crystal/Platejat metal·litzat/Blanc
Light Smoke Grey/Dark Smoke Grey/Hot Curry
Negre/Dark Smoke Grey/Metallic Pewter/Illusion Green
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

A en Kylian Mbappé sempre li han agradat les Air Max Plus VII, tant que les va fer servir com a inspiració per a les seves botes de futbol. Les TN7 venen a ser com una versió per al dia a dia de les botes de futbol d'en Kylian. Dona una ullada a l'etiqueta especial de la llengüeta i a la combinació de colors.


  • Color mostrat: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Negre/Barely Volt
  • Model: HQ2197-200

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

30 % de descompte

A en Kylian Mbappé sempre li han agradat les Air Max Plus VII, tant que les va fer servir com a inspiració per a les seves botes de futbol. Les TN7 venen a ser com una versió per al dia a dia de les botes de futbol d'en Kylian. Dona una ullada a l'etiqueta especial de la llengüeta i a la combinació de colors.

Avantatges

  • La part superior de malla amb detalls de pell sintètica és duradora i transpirable.
  • El pont a la part mitjana del peu proporciona més subjecció.
  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Negre/Barely Volt
  • Model: HQ2197-200

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (80)

4.4 estrelles

  • Nike Air Max Plus VII

    AntonínN62264398

    Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty

  • A little on the heavy side.

    Aaron197386982

    Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.

  • Review

    Lakesha C

    The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé" Sabatilles - Home

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

30 % de descompte

Completa el look

Item 3 of 7

Tota una referència cultural

Quan les Nike Air Max Plus van copar el mercat els anys 90, també van copar els carrers de París com a símbol inqüestionable de velocitat, estil i reputació urbana.

Dues icones. Un sol ADN.

Hem reimaginat l'uniforme dels carrers parisencs per a la llegenda autòctona Kylian Mbappé amb les seves noves Mercurial Superfly i Air Max Plus VII.