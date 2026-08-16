Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé" Sabatilles - Home

Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
A en Kylian Mbappé sempre li han agradat les Air Max Plus VII, tant que les va fer servir com a inspiració per a les seves botes de futbol. Les TN7 venen a ser com una versió per al dia a dia de les botes de futbol d'en Kylian. Dona una ullada a l'etiqueta especial de la llengüeta i a la combinació de colors.
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"
A en Kylian Mbappé sempre li han agradat les Air Max Plus VII, tant que les va fer servir com a inspiració per a les seves botes de futbol. Les TN7 venen a ser com una versió per al dia a dia de les botes de futbol d'en Kylian. Dona una ullada a l'etiqueta especial de la llengüeta i a la combinació de colors.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.4 estrelles
Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
A little on the heavy side.
Aaron197386982
Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.
Review
Lakesha C
The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"
Quan les Nike Air Max Plus van copar el mercat els anys 90, també van copar els carrers de París com a símbol inqüestionable de velocitat, estil i reputació urbana.
Hem reimaginat l'uniforme dels carrers parisencs per a la llegenda autòctona Kylian Mbappé amb les seves noves Mercurial Superfly i Air Max Plus VII.