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Nike Air Max Plus Sabatilles - Home - Negre/Anthracite/Pink Foam/Blanc

Nike Air Max Plus

Sabatilles - Home

30 % de descompte
Negre/Anthracite/Pink Foam/Blanc
Blanc/Gris perla/Negre/Neon Yellow
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Deixa que la teva actitud s'apoderi de les Air Max Plus. L'estructura icònica apuja la temperatura del teu look, alhora que la malla transpirable manté la frescor. L'amortiment visible t'ajuda a destacar amb un estil desafiant.


  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Pink Foam/Blanc
  • Model: IU7540-001

Nike Air Max Plus

30 % de descompte

Deixa que la teva actitud s'apoderi de les Air Max Plus. L'estructura icònica apuja la temperatura del teu look, alhora que la malla transpirable manté la frescor. L'amortiment visible t'ajuda a destacar amb un estil desafiant.

Avantatges

  • La part superior de malla amb detalls de pell sintètica és duradora i transpirable.
  • El pont a la part mitjana del peu proporciona més subjecció.
  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Pink Foam/Blanc
  • Model: IU7540-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (11)

4.7 estrelles

  • Ruben3fee08d75b704c0ca84babbcca615482

    Alles top, Nike fällt bischen kleiner aus, deshalb habe jetzt eine Größe größer bestellt

  • speakers d'exception

    RobertC576708890

    Belles et confortables,un rêve devenu réalité

  • Santiago103498437

    Produto com super qualidade, com muito conforto e super lindo

Nike Air Max Plus Sabatilles - Home

Nike Air Max Plus

30 % de descompte

Completa el look

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