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Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Sabatilles - Home - Negre/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

Sabatilles - Home

189,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Deixa que la teva actitud s'apoderi de les Air Max Plus. L'estructura icònica apuja la temperatura del teu look, alhora que la malla transpirable manté la frescor. Aquesta elegant combinació de colors té un toc original amb els estampats d'escorpí a la llengüeta. L'amortiment visible t'ajuda a destacar amb estil i comoditat.


  • Color mostrat: Negre/Chrome/Gamma Blue
  • Model: IM9624-001

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

189,99 €

Deixa que la teva actitud s'apoderi de les Air Max Plus. L'estructura icònica apuja la temperatura del teu look, alhora que la malla transpirable manté la frescor. Aquesta elegant combinació de colors té un toc original amb els estampats d'escorpí a la llengüeta. L'amortiment visible t'ajuda a destacar amb estil i comoditat.

Avantatges

  • La part superior de tela amb detalls de pell sintètica és duradora i transpirable.
  • El pont a la part mitjana del peu proporciona més subjecció.
  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Chrome/Gamma Blue
  • Model: IM9624-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

3 estrelles

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

  • DAVIDM28103237

    Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Sabatilles - Home

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

189,99 €

Completa el look

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