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Nike Air Max Plus Premium Sabatilles - Nen/a petit/a - Negre/Multicolor/Anthracite/Negre

Nike Air Max Plus Premium

Sabatilles - Nen/a petit/a

104,99 €
Negre/Multicolor/Anthracite/Negre
Negre/Negre/Negre
Negre/Blue Crystal/Negre
Negre/Illusion Green/Negre
Tough Red/Negre/Mystic Dates/Grey Fog
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Un gran amortiment i molta personalitat. La malla transpirable i l'estructura de plàstic que proporciona subjecció adquireixen un toc mig fos en aquesta edició prèmium de les AM clàssiques. Les unitats Air visibles al taló i a l'avantpeu proporcionen més elasticitat i amortiment perquè t'ho passi d'allò més bé al parc, al pati de casa i a qualsevol altre lloc.


  • Color mostrat: Negre/Multicolor/Anthracite/Negre
  • Model: IR4690-001

Nike Air Max Plus Premium

104,99 €

Un gran amortiment i molta personalitat. La malla transpirable i l'estructura de plàstic que proporciona subjecció adquireixen un toc mig fos en aquesta edició prèmium de les AM clàssiques. Les unitats Air visibles al taló i a l'avantpeu proporcionen més elasticitat i amortiment perquè t'ho passi d'allò més bé al parc, al pati de casa i a qualsevol altre lloc.

Avantatges

  • Les línies ondulades de l'estructura de plàstic icònica tenen un aspecte encara més suau, però et proporcionen la mateixa subjecció. A més, el pont del peu ferm representa la cua d'una balena.
  • La unitat Max Air, que va dissenyar-se originalment per al running de competició, ofereix un amortiment lleuger i durador.
  • La puntera de plàstic aporta durabilitat i brillantor, alhora que les ranures flexibles ofereixen una trepitjada natural.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Zona del turmell de perfil baix
  • Color mostrat: Negre/Multicolor/Anthracite/Negre
  • Model: IR4690-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

Nike Air Max Plus Premium Sabatilles - Nen/a petit/a

Nike Air Max Plus Premium

104,99 €

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