Nike Air Max Plus Premium Sabatilles - Nen/a petit/a

Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Un gran amortiment i molta personalitat. La malla transpirable i l'estructura de plàstic que proporciona subjecció adquireixen un toc mig fos en aquesta edició prèmium de les AM clàssiques. Les unitats Air visibles al taló i a l'avantpeu proporcionen més elasticitat i amortiment perquè t'ho passi d'allò més bé al parc, al pati de casa i a qualsevol altre lloc.
Nike Air Max Plus Premium
Un gran amortiment i molta personalitat. La malla transpirable i l'estructura de plàstic que proporciona subjecció adquireixen un toc mig fos en aquesta edició prèmium de les AM clàssiques. Les unitats Air visibles al taló i a l'avantpeu proporcionen més elasticitat i amortiment perquè t'ho passi d'allò més bé al parc, al pati de casa i a qualsevol altre lloc.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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5 estrelles
Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Nike Air Max Plus Premium