Nike Air Max Plus OG Premium Sabatilles - Home

Parfaite
JEHLf18626863c384bbcbd9a5682ec2e7bbf
Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Gaudeix del futbol en l'escenari més gran amb aquestes Air Max Plus. Aquesta edició canvia els colors tradicionals de la bandera tricolor per tons menta i coure com a oda a la pàtina de l'Estàtua de la Llibertat i aporta un toc d'energia discret a les icòniques sabatilles: "Allez les Bleus!". L'estructura sobre pell sintètica i teixits afegeix un toc d'estil al teu look. L'amortiment visible Air Max t'ajuda a destacar amb un estil desafiant.
Nike Air Max Plus OG Premium
Gaudeix del futbol en l'escenari més gran amb aquestes Air Max Plus. Aquesta edició canvia els colors tradicionals de la bandera tricolor per tons menta i coure com a oda a la pàtina de l'Estàtua de la Llibertat i aporta un toc d'energia discret a les icòniques sabatilles: "Allez les Bleus!". L'estructura sobre pell sintètica i teixits afegeix un toc d'estil al teu look. L'amortiment visible Air Max t'ajuda a destacar amb un estil desafiant.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
3 estrelles
Parfaite
JEHLf18626863c384bbcbd9a5682ec2e7bbf
Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Cheaply Made Shoe
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Nike Air Max Plus OG Premium