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Nike Air Max Plus OG Premium Sabatilles - Home - Multicolor/Multicolor/Monarch/Negre

Nike Air Max Plus OG Premium

Sabatilles - Home

30 % de descompte
Multicolor/Multicolor/Monarch/Negre
Blanc/Negre/Blue Crystal
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Gaudeix del futbol en l'escenari més gran amb aquestes Air Max Plus. Aquesta edició canvia els colors tradicionals de la bandera tricolor per tons menta i coure com a oda a la pàtina de l'Estàtua de la Llibertat i aporta un toc d'energia discret a les icòniques sabatilles: "Allez les Bleus!". L'estructura sobre pell sintètica i teixits afegeix un toc d'estil al teu look. L'amortiment visible Air Max t'ajuda a destacar amb un estil desafiant.


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Monarch/Negre
  • Model: IQ0168-900

Nike Air Max Plus OG Premium

30 % de descompte

Gaudeix del futbol en l'escenari més gran amb aquestes Air Max Plus. Aquesta edició canvia els colors tradicionals de la bandera tricolor per tons menta i coure com a oda a la pàtina de l'Estàtua de la Llibertat i aporta un toc d'energia discret a les icòniques sabatilles: "Allez les Bleus!". L'estructura sobre pell sintètica i teixits afegeix un toc d'estil al teu look. L'amortiment visible Air Max t'ajuda a destacar amb un estil desafiant.

Avantatges

  • El pont a la part mitjana del peu proporciona més subjecció.
  • La unitat Nike Air ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Monarch/Negre
  • Model: IQ0168-900

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

3 estrelles

  • Parfaite

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    Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.

  • Cheaply Made Shoe

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    Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.

Nike Air Max Plus OG Premium Sabatilles - Home

Nike Air Max Plus OG Premium

30 % de descompte

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