Nike Air Max Plus By You
Sabatilles personalitzables
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Aquestes sabatilles d'eficàcia demostrada tornen amb una gran varietat de colors neutres per aconseguir un estil versàtil. Afegeix un toc brillant amb malla metal·litzada a la part superior i detalls iridescents a l'estructura de plàstic. Un cop hagis triat entre les set etiquetes per a la llengüeta, completa el disseny amb un missatge personal en cada unitat Air. Les Air Max Plus estan preparades perquè hi afegeixis el teu toc especial.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: HF0665-900
Nike Air Max Plus By You
Aquestes sabatilles d'eficàcia demostrada tornen amb una gran varietat de colors neutres per aconseguir un estil versàtil. Afegeix un toc brillant amb malla metal·litzada a la part superior i detalls iridescents a l'estructura de plàstic. Un cop hagis triat entre les set etiquetes per a la llengüeta, completa el disseny amb un missatge personal en cada unitat Air. Les Air Max Plus estan preparades perquè hi afegeixis el teu toc especial.
Defineix la teva plataforma
Tria entre pell llisa i malla metal·litzada per aconseguir un look tan únic com tu.
Omple't de color
Opta per tons neutres elegants, colors esportius clàssics o tots dos. Què crearàs amb tantes opcions?
Expressa't
Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Personalitza el disseny amb un missatge de fins a quatre caràcters en cada unitat Air. A més, el teu nom és a la capsa.
Més avantatges
- La part superior de pell sintètica i malla lleugera proporciona transpirabilitat i durabilitat.
- L'estructura de plàstic i el pont a la part mitjana del peu ofereixen més subjecció.
- Les unitats Nike Air, originalment dissenyades per al running de competició, proporcionen un amortiment lleuger i durador.
- Sola exterior de goma per oferir una tracció excel·lent.
Detalls Nike By You
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: HF0665-900
Els orígens de les Nike Air Max
L'any 1978, la tecnologia Air revolucionària es va incorporar per primer cop al calçat Nike. El 1987, les Air Max 1 van debutar amb la tecnologia Air visible al taló. Així, els aficionats no només notaven l'amortiment de la unitat Air, sinó que ara també la podien veure. Des de llavors, la nova generació de sabatilles Air Max s'ha posat de moda entre atletes i col·leccionistes, amb una oferta de combinacions de colors impressionants i un amortiment fiable i lleuger.
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Nike Air Max Plus By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.