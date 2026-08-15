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Nike Air Max Plus 3 Sabatilles - Home - Negre/Smoke Grey

Nike Air Max Plus 3

Sabatilles - Home

189,99 €
Negre/Smoke Grey
Blanc/Vast Grey/Blanc
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Aquestes Air Max Plus 3 reten homenatge al llegat del model amb tocs subtils que representen les seves predecessores. L'amortiment d'escuma i les unitats Max Air aporten una elasticitat i una comoditat d'eficàcia provada en cada trepitjada. Les línies de disseny futurista i els detalls elegants actualitzen les sabatilles per al present amb un estil captivador.


  • Color mostrat: Negre/Smoke Grey
  • Model: IF6319-001

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Aquestes Air Max Plus 3 reten homenatge al llegat del model amb tocs subtils que representen les seves predecessores. L'amortiment d'escuma i les unitats Max Air aporten una elasticitat i una comoditat d'eficàcia provada en cada trepitjada. Les línies de disseny futurista i els detalls elegants actualitzen les sabatilles per al present amb un estil captivador.

Avantatges

  • La part superior de pell sintètica i malla transpirable proporciona transpirabilitat, durabilitat i subjecció.
  • Les unitats Max Air del taló i l'avantpeu, que es van dissenyar originalment per al running d'alt rendiment, ofereixen amortiment i comoditat.
  • Els detalls de plàstic polit a la puntera afegeixen brillantor i durabilitat al teu look.
  • La sola exterior de goma afegeix més tracció.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Negre/Smoke Grey
  • Model: IF6319-001

Els orígens de les Nike Air Max

L'any 1978, la tecnologia Air revolucionària es va incorporar per primer cop al calçat Nike. El 1987, les Air Max 1 van debutar amb la tecnologia Air visible al taló. Així, els aficionats no només notaven l'amortiment de la unitat Air, sinó que ara també la podien veure. Des de llavors, la nova generació de sabatilles Air Max s'ha posat de moda entre atletes i col·leccionistes, amb una oferta de combinacions de colors impressionants i un amortiment fiable i lleuger.

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (80)

4.6 estrelles

  • ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884

    Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα

  • Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf

    J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée

  • Air Max Plus 3

    GerardG220302696

    Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.

Nike Air Max Plus 3 Sabatilles - Home

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Completa el look

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