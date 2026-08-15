Nike Air Max Plus 3 Sabatilles - Home

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Aquestes Air Max Plus 3 reten homenatge al llegat del model amb tocs subtils que representen les seves predecessores. L'amortiment d'escuma i les unitats Max Air aporten una elasticitat i una comoditat d'eficàcia provada en cada trepitjada. Les línies de disseny futurista i els detalls elegants actualitzen les sabatilles per al present amb un estil captivador.
Nike Air Max Plus 3
Aquestes Air Max Plus 3 reten homenatge al llegat del model amb tocs subtils que representen les seves predecessores. L'amortiment d'escuma i les unitats Max Air aporten una elasticitat i una comoditat d'eficàcia provada en cada trepitjada. Les línies de disseny futurista i els detalls elegants actualitzen les sabatilles per al present amb un estil captivador.
L'any 1978, la tecnologia Air revolucionària es va incorporar per primer cop al calçat Nike. El 1987, les Air Max 1 van debutar amb la tecnologia Air visible al taló. Així, els aficionats no només notaven l'amortiment de la unitat Air, sinó que ara també la podien veure. Des de llavors, la nova generació de sabatilles Air Max s'ha posat de moda entre atletes i col·leccionistes, amb una oferta de combinacions de colors impressionants i un amortiment fiable i lleuger.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.6 estrelles
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf
J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée
Air Max Plus 3
GerardG220302696
Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.
Nike Air Max Plus 3