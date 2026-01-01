Nike Air Max Moto 2K
Sabatilles - Nen/a
Retro, amb estil i, sobretot, còmodes. Són les Air Max Moto 2K. Inspirades en les sabatilles de running dels anys 2000, incorporen una malla transpirable i amortiment per tota la peça: des de l'escuma a la planta del peu fins a l'enconxat de la llengüeta i al voltant del turmell.
- Color mostrat: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
- Model: IR0587-001
Nike Air Max Moto 2K
Retro, amb estil i, sobretot, còmodes. Són les Air Max Moto 2K. Inspirades en les sabatilles de running dels anys 2000, incorporen una malla transpirable i amortiment per tota la peça: des de l'escuma a la planta del peu fins a l'enconxat de la llengüeta i al voltant del turmell.
Avantatges
- L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.
- Els panells de malla i pell sintètica són lleugers i transpirables.
- L'entresola d'escuma inspirada en els 2000 ofereix un look retro amb una comoditat innovadora.
- Part superior d'ant que ofereix un look i un tacte prèmium.
Detalls del producte
- Zona del turmell de perfil baix
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Cordons elàstics
- Veta al taló
- Color mostrat: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
- Model: IR0587-001
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Max Moto 2K