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Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Nen/a - College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Nike Air Max Moto 2K

Sabatilles - Nen/a

109,99 €
College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
Negre/Gris fosc metal·litzat/Dark Smoke Grey
Summit White/Purple Dynasty/Platejat metal·litzat/Light Violet Ore
Wolf Grey/Vast Grey/Cool Grey/Wolf Grey
Bright Spruce/Dusty Cactus/Green Strike/Blanc
Crema II/Sail/Fauna Brown
Blanc/Pure Platinum/Platejat metal·litzat/Blanc
Blanc/Pure Platinum/Platejat metal·litzat/Pink Foam
Platinum Tint/Cave Stone/Anthracite/Platejat metal·litzat
Sail/Old Royal/Wolf Grey/Aurora Blue
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Retro, amb estil i, sobretot, còmodes. Són les Air Max Moto 2K. Inspirades en les sabatilles de running dels anys 2000, incorporen una malla transpirable i amortiment per tota la peça: des de l'escuma a la planta del peu fins a l'enconxat de la llengüeta i al voltant del turmell.


  • Color mostrat: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Model: IR0587-001

Nike Air Max Moto 2K

109,99 €

Retro, amb estil i, sobretot, còmodes. Són les Air Max Moto 2K. Inspirades en les sabatilles de running dels anys 2000, incorporen una malla transpirable i amortiment per tota la peça: des de l'escuma a la planta del peu fins a l'enconxat de la llengüeta i al voltant del turmell.

Avantatges

  • L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • Els panells de malla i pell sintètica són lleugers i transpirables.
  • L'entresola d'escuma inspirada en els 2000 ofereix un look retro amb una comoditat innovadora.
  • Part superior d'ant que ofereix un look i un tacte prèmium.

Detalls del producte

  • Zona del turmell de perfil baix
  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Cordons elàstics
  • Veta al taló
  • Color mostrat: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Model: IR0587-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Nen/a

    Nike Air Max Moto 2K

    109,99 €

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