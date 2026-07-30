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Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Home - Negre/Negre/Anthracite/Negre

Nike Air Max Moto 2K

Sabatilles - Home

139,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Familiars, però innovadores, les Air Max Moto estan a punt per anar a fer un tomb. La part superior de teixit Ripstop i els cordons amb reguladors complementen els detalls inspirats en el rendiment i la unitat Max Air al taló.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Anthracite/Negre
  • Model: IR0072-002

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Familiars, però innovadores, les Air Max Moto estan a punt per anar a fer un tomb. La part superior de teixit Ripstop i els cordons amb reguladors complementen els detalls inspirats en el rendiment i la unitat Max Air al taló.

Avantatges

  • L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La part superior de teixit Ripstop i pell sintètica ofereix transpirabilitat i durabilitat.
  • La puntera àmplia aporta comoditat sense renunciar a l'elegància.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Negre/Anthracite/Negre
  • Model: IR0072-002

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

4.7 estrelles

  • Taille 47 parfaite

    brigitte518719557

    Parfaites Légères et très joli look

  • Incredible shoes but size up one whole size.

    BrandonD711548387

    Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.

  • RollandC820324734

    Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.

Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Home

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Completa el look

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