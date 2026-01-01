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Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Home - Platinum Tint/Sail/Anthracite/Platejat metal·litzat

Nike Air Max Moto 2K

Sabatilles - Home

139,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les noves Air Max Moto 2K són un model clàssic ideal per anar a fer un tomb. Els elements metal·litzats complementen els detalls inspirats en el rendiment i l'amortiment Max Air.


  • Color mostrat: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Platejat metal·litzat
  • Model: IV5759-094

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Les noves Air Max Moto 2K són un model clàssic ideal per anar a fer un tomb. Els elements metal·litzats complementen els detalls inspirats en el rendiment i l'amortiment Max Air.

Avantatges

  • La part superior combina pell sintètica i tela per crear un look per capes durador.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode, i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La sola exterior de goma aporta una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Platejat metal·litzat
  • Model: IV5759-094

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Home

    Nike Air Max Moto 2K

    139,99 €

    Completa el look

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