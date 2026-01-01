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Nike Air Max Moto 2K
Sabatilles - Home
139,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Les noves Air Max Moto 2K són un model clàssic ideal per anar a fer un tomb. Els elements metal·litzats complementen els detalls inspirats en el rendiment i l'amortiment Max Air.
- Color mostrat: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Platejat metal·litzat
- Model: IV5759-094
Nike Air Max Moto 2K
139,99 €
Les noves Air Max Moto 2K són un model clàssic ideal per anar a fer un tomb. Els elements metal·litzats complementen els detalls inspirats en el rendiment i l'amortiment Max Air.
Avantatges
- La part superior combina pell sintètica i tela per crear un look per capes durador.
- L'amortiment Max Air és suau i còmode, i ofereix la quantitat de subjecció justa.
- La sola exterior de goma aporta una tracció duradora.
Detalls del producte
- Entresola d'escuma
- Sola exterior de goma
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Color mostrat: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Platejat metal·litzat
- Model: IV5759-094
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Max Moto 2K
139,99 €