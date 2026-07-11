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Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Home - Negre/Off Noir/Anthracite

Nike Air Max Moto 2K

Sabatilles - Home

129,99 €
Negre/Off Noir/Anthracite
Light Armory Blue/Work Blue/Gum Light Brown/Blanc
Cool Grey/Photon Dust/Wolf Grey/Blanc
Linen/Baroque Brown/Chalk/Light Orewood Brown
Grey Fog/Gunsmoke/Coconut Milk/Summit White
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les noves Air Max Moto 2K són un model clàssic ideal per anar a fer un tomb. Els tocs reflectors complementen els detalls inspirats en el rendiment i l'amortiment Max Air.


  • Color mostrat: Negre/Off Noir/Anthracite
  • Model: IQ4924-006

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Les noves Air Max Moto 2K són un model clàssic ideal per anar a fer un tomb. Els tocs reflectors complementen els detalls inspirats en el rendiment i l'amortiment Max Air.

Avantatges

  • La part superior combina pell sintètica i tela per crear un look per capes durador.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode, i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La sola exterior de goma aporta una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Negre/Off Noir/Anthracite
  • Model: IQ4924-006

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (16)

4.5 estrelles

  • patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c

    Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs

  • Mooi, maar te klein

    MarcN701195866

    Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.

  • johano423815889

    Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.

Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Home

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Completa el look

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