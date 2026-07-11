Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Home

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Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Les noves Air Max Moto 2K són un model clàssic ideal per anar a fer un tomb. Els tocs reflectors complementen els detalls inspirats en el rendiment i l'amortiment Max Air.
Nike Air Max Moto 2K
Les noves Air Max Moto 2K són un model clàssic ideal per anar a fer un tomb. Els tocs reflectors complementen els detalls inspirats en el rendiment i l'amortiment Max Air.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.5 estrelles
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Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Mooi, maar te klein
MarcN701195866
Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.
johano423815889
Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.
Nike Air Max Moto 2K