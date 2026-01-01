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Nike Air Max Lite Bossa de golf - Negre/Pure Platinum/Negre

Nike Air Max Lite

Bossa de golf

179,99 €
Negre/Pure Platinum/Negre
University Red/Pure Platinum/University Red
Negre/Wolf Grey/Clear Jade
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La bossa Nike Air Max Lite, que pesa 2 kg, està dissenyada per als golfistes que porten coses. Les corretges enconxades Air Max i un coixinet lumbar ajuden a mantenir la subjecció i la comoditat. La butxaca exterior és molt pràctica i et permet portar una ampolla d'aigua per mantenir la hidratació mentre camines pel camp de golf.


  • Color mostrat: Negre/Pure Platinum/Negre
  • Model: IO1600-095

Nike Air Max Lite

179,99 €

La bossa Nike Air Max Lite, que pesa 2 kg, està dissenyada per als golfistes que porten coses. Les corretges enconxades Air Max i un coixinet lumbar ajuden a mantenir la subjecció i la comoditat. La butxaca exterior és molt pràctica i et permet portar una ampolla d'aigua per mantenir la hidratació mentre camines pel camp de golf.

Avantatges

  • Quatre divisors per mantenir els pals ben organitzats.
  • Cinc butxaques per guardar pilotes, tees i altres objectes bàsics.

Detalls del producte

  • Pedaç per a guant amb veta adherent
  • Funda per a bolígraf
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Pure Platinum/Negre
  • Model: IO1600-095

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Max Lite Bossa de golf

    Nike Air Max Lite

    179,99 €

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