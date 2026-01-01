Nike Air Max Lite
Bossa de golf
La bossa Nike Air Max Lite, que pesa 2 kg, està dissenyada per als golfistes que porten coses. Les corretges enconxades Air Max i un coixinet lumbar ajuden a mantenir la subjecció i la comoditat. La butxaca exterior és molt pràctica i et permet portar una ampolla d'aigua per mantenir la hidratació mentre camines pel camp de golf.
- Color mostrat: Negre/Pure Platinum/Negre
- Model: IO1600-095
Nike Air Max Lite
La bossa Nike Air Max Lite, que pesa 2 kg, està dissenyada per als golfistes que porten coses. Les corretges enconxades Air Max i un coixinet lumbar ajuden a mantenir la subjecció i la comoditat. La butxaca exterior és molt pràctica i et permet portar una ampolla d'aigua per mantenir la hidratació mentre camines pel camp de golf.
Avantatges
- Quatre divisors per mantenir els pals ben organitzats.
- Cinc butxaques per guardar pilotes, tees i altres objectes bàsics.
Detalls del producte
- Pedaç per a guant amb veta adherent
- Funda per a bolígraf
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Pure Platinum/Negre
- Model: IO1600-095
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Max Lite