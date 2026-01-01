Nike Air Max
Jaqueta de teixit Woven - Home
L'estil Air Max tradicional es combina amb la comoditat clàssica. Aquesta jaqueta, senzilla i aerodinàmica, està confeccionada amb tafetà lleuger que incorpora tecnologia que capil·laritza la suor per ajudar-te a mantenir la comoditat. Les butxaques subtils amb cremallera al pit són ideals per desar-hi les coses de manera segura.
- Color mostrat: Wolf Grey/Cool Grey/Negre
- Model: IU5683-012
Nike Air Max
L'estil Air Max tradicional es combina amb la comoditat clàssica. Aquesta jaqueta, senzilla i aerodinàmica, està confeccionada amb tafetà lleuger que incorpora tecnologia que capil·laritza la suor per ajudar-te a mantenir la comoditat. Les butxaques subtils amb cremallera al pit són ideals per desar-hi les coses de manera segura.
Detalls del producte
- Punys i vora elàstics
- Caputxa amb cordó elàstic
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Cos: 94 % nylon, 6 % elastà. Folre: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Wolf Grey/Cool Grey/Negre
- Model: IU5683-012
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 180 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Air Max.
Nike Air Max