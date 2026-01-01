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Nike Air Max Jaqueta de teixit Woven - Home - Wolf Grey/Cool Grey/Negre

Nike Air Max

Jaqueta de teixit Woven - Home

129,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

L'estil Air Max tradicional es combina amb la comoditat clàssica. Aquesta jaqueta, senzilla i aerodinàmica, està confeccionada amb tafetà lleuger que incorpora tecnologia que capil·laritza la suor per ajudar-te a mantenir la comoditat. Les butxaques subtils amb cremallera al pit són ideals per desar-hi les coses de manera segura.


  • Color mostrat: Wolf Grey/Cool Grey/Negre
  • Model: IU5683-012

Nike Air Max

129,99 €

L'estil Air Max tradicional es combina amb la comoditat clàssica. Aquesta jaqueta, senzilla i aerodinàmica, està confeccionada amb tafetà lleuger que incorpora tecnologia que capil·laritza la suor per ajudar-te a mantenir la comoditat. Les butxaques subtils amb cremallera al pit són ideals per desar-hi les coses de manera segura.

Detalls del producte

  • Punys i vora elàstics
  • Caputxa amb cordó elàstic
  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Cos: 94 % nylon, 6 % elastà. Folre: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Wolf Grey/Cool Grey/Negre
  • Model: IU5683-012

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 180 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Max Jaqueta de teixit Woven - Home

    Nike Air Max

    129,99 €

    Completa el look