Nike Air Max Genome
Sabatilles - Dona
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Les Air Max Genome s'inspiren en els dissenys avantguardistes de la dècada del 2000 per afegir un toc innovador a la franquícia Air Max.La part superior tècnica incorpora una combinació de materials que inclou revestiments sense costures, malla transpirable i poliuretà termoplàstic durador.La unitat Air completa de perfil baix ofereix més comoditat.El look elegant i refinat farà que es converteixen en les teves Air Max preferides.
- Color mostrat: Blanc/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Model: DC4057-101
Nike Air Max Genome
AIR PER A LA NOVA GENERACIÓ.
Les Air Max Genome s'inspiren en els dissenys avantguardistes de la dècada del 2000 per afegir un toc innovador a la franquícia Air Max.La part superior tècnica incorpora una combinació de materials que inclou revestiments sense costures, malla transpirable i poliuretà termoplàstic durador.La unitat Air completa de perfil baix ofereix més comoditat.El look elegant i refinat farà que es converteixen en les teves Air Max preferides.
Avantatges
- La part superior presenta línies elegants i una combinació de materials per afegir profunditat a un look dinàmic.
- El reforç a la puntera i al taló està preparat per al dia a dia de la vida urbana.
- La unitat Air completa, que es va dissenyar originalment per a l'esport d'alt rendiment, proporciona una comoditat increïble, alhora que el disseny de perfil baix redueix el volum.
- La zona del turmell enconxada de perfil baix ofereix un look elegant i còmode.
- La secció amb estructura a la part mitjana del peu se superposa al teixit de malla per oferir un look innovador amb molta dimensió.
Detalls del producte
- Sola exterior de goma
- Sistema de cordons tradicional
- Veta al taló
- Color mostrat: Blanc/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Model: DC4057-101
Els orígens de les Nike Air Max
Tecnologia Air revolucionària que va aparèixer al calçat Nike per primera vegada l'any 1978.El 1987, les Air Max 1 van debutar amb la tecnologia Air visible al taló; així, els aficionats no només notaven l'amortiment de la unitat Air, sinó que ara també la podien veure.Des de llavors, la nova generació de sabatilles Air Max s'ha posat de moda entre atletes i col·leccionistes, amb una oferta de combinacions de colors impressionants i un amortiment eficient i lleuger.
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Max Genome