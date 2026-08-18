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Nike Air Max Fire Sabatilles - Nen/a petit/a - Negre/Platejat metal·litzat/Gamma Blue

Nike Air Max Fire

Sabatilles - Nen/a petit/a

74,99 €
Negre/Platejat metal·litzat/Gamma Blue
Negre/Blanc
Negre/Playful Pink/Blanc
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Fire, unes sabatilles pràctiques i elegants, són una edició impressionant de la família Air Max Estan inspirades en els esports de camp i el món digital, i ofereixen un look estilitzat preparat per al futur. La pell sintètica aporta més durabilitat, mentre que la unitat Max Air proporciona amortiment i comoditat durant tot el dia.


  • Color mostrat: Negre/Platejat metal·litzat/Gamma Blue
  • Model: II6557-013

Nike Air Max Fire

74,99 €

Les Fire, unes sabatilles pràctiques i elegants, són una edició impressionant de la família Air Max Estan inspirades en els esports de camp i el món digital, i ofereixen un look estilitzat preparat per al futur. La pell sintètica aporta més durabilitat, mentre que la unitat Max Air proporciona amortiment i comoditat durant tot el dia.

Detalls del producte

  • Part superior de pell sintètica
  • Entresola d'escuma
  • Veta a la llengüeta i al taló
  • Zona del turmell de perfil baix
  • Cordons elàstics
  • Color mostrat: Negre/Platejat metal·litzat/Gamma Blue
  • Model: II6557-013

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (5)

5 estrelles

  • Excellent

    Shirley203975606

    My grandson loved them they are comfortable on him

  • DiegoZ837664646

    Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.

  • Kanon

    Fredric813261618

    Rätt storlek och super näjd

Nike Air Max Fire Sabatilles - Nen/a petit/a

Nike Air Max Fire

74,99 €

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