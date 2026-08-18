Nike Air Max Fire Sabatilles - Nen/a petit/a

Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
Les Fire, unes sabatilles pràctiques i elegants, són una edició impressionant de la família Air Max Estan inspirades en els esports de camp i el món digital, i ofereixen un look estilitzat preparat per al futur. La pell sintètica aporta més durabilitat, mentre que la unitat Max Air proporciona amortiment i comoditat durant tot el dia.
Nike Air Max Fire
Les Fire, unes sabatilles pràctiques i elegants, són una edició impressionant de la família Air Max Estan inspirades en els esports de camp i el món digital, i ofereixen un look estilitzat preparat per al futur. La pell sintètica aporta més durabilitat, mentre que la unitat Max Air proporciona amortiment i comoditat durant tot el dia.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
DiegoZ837664646
Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.
Kanon
Fredric813261618
Rätt storlek och super näjd
Nike Air Max Fire