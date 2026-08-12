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Puntuació alta
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Sabatilles de training - Home - Negre/Negre/Anthracite

Materials reciclats

Nike Air Max Alpha Trainer 6

Sabatilles de training - Home

89,99 €
Negre/Negre/Anthracite
Blanc/Negre/Gum Medium Brown/Blanc
Negre/Negre/Blanc
Light Smoke Grey/Negre/Gum Medium Brown/Anthracite
Off White/Negre/Blanc/Indigo Storm
Steam/Spruce Aura/Off White/Black Spruce
Racer Blue/Negre/Barely Volt/Blanc
Sail/Light Smoke Grey/Phantom/Pencil Point
Negre/Pencil Point/Anthracite/Carmesí brillant
Pure Platinum/Negre/Blanc/University Red
Negre/Sail/Gum Light Brown/Parachute Beige
Tria una tallaGuia de talles
  • El disseny queda petit; et recomanem que demanis mitja talla més
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb, almenys, un 20 % de contingut reciclat per pes.

Les Air Max Alpha Trainer 6 ofereixen la millor resistència i comoditat per als entrenaments més exigents. La base plana i ampla evita que t'enfonsis mentre superes els teus objectius. El taló robust, que incorpora un amortiment "Performance Air" visible, proporciona una estabilitat fiable quan proves de sumar una repetició més.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Anthracite
  • Model: FQ1833-003

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

Les Air Max Alpha Trainer 6 ofereixen la millor resistència i comoditat per als entrenaments més exigents. La base plana i ampla evita que t'enfonsis mentre superes els teus objectius. El taló robust, que incorpora un amortiment "Performance Air" visible, proporciona una estabilitat fiable quan proves de sumar una repetició més.

Estabilitat: alta

Com més subjecció tinguin les sabatilles, més estabilitat proporcionaran a la teva postura. La combinació de subjecció perfeccionada i amortiment en ubicacions estratègiques ofereix fermesa en cada pas. La unitat Max Air al taló s'ha actualitzat per oferir encara més estabilitat. La sola plana i ampla amb un patró de tracció de goma òptim ofereix estabilitat i tracció.

Amortiment alt

Amortiment a l'avantpeu i al taló per suavitzar l'impacte de l'entrenament. L'entresola d'escuma amb una unitat Max Air al taló dona amortiment al peu i comoditat duradora. La zona del turmell enconxada protegeix el turmell en cada moviment.

Flexibilitat: moderada

Com més flexibilitat et proporcionin l'entresola i la sola exterior, més naturals seran els teus moviments. Ranures flexibles a l'avantpeu dissenyades per a les gambades.

Sola de goma adherent

La goma envolta el costat per mantenir el peu subjecte a la sola durant el moviment lateral.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Negre/Negre/Anthracite
  • Model: FQ1833-003

Talles i ajustos

    • El disseny queda petit; et recomanem que demanis mitja talla més
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (317)

4.4 estrelles

  • CASSANDRAC988846875

    Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.

  • I like everything about the product

    Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e

    I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.

  • Anne672980150

    These shoes are super comfortable and look very nice.

Nike Air Max Alpha Trainer 6 Sabatilles de training - Home

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

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