Nike Air Max Alpha Trainer 6 Sabatilles de training - Home

CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb, almenys, un 20 % de contingut reciclat per pes.
Les Air Max Alpha Trainer 6 ofereixen la millor resistència i comoditat per als entrenaments més exigents. La base plana i ampla evita que t'enfonsis mentre superes els teus objectius. El taló robust, que incorpora un amortiment "Performance Air" visible, proporciona una estabilitat fiable quan proves de sumar una repetició més.
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Les Air Max Alpha Trainer 6 ofereixen la millor resistència i comoditat per als entrenaments més exigents. La base plana i ampla evita que t'enfonsis mentre superes els teus objectius. El taló robust, que incorpora un amortiment "Performance Air" visible, proporciona una estabilitat fiable quan proves de sumar una repetició més.
Com més subjecció tinguin les sabatilles, més estabilitat proporcionaran a la teva postura. La combinació de subjecció perfeccionada i amortiment en ubicacions estratègiques ofereix fermesa en cada pas. La unitat Max Air al taló s'ha actualitzat per oferir encara més estabilitat. La sola plana i ampla amb un patró de tracció de goma òptim ofereix estabilitat i tracció.
Amortiment a l'avantpeu i al taló per suavitzar l'impacte de l'entrenament. L'entresola d'escuma amb una unitat Max Air al taló dona amortiment al peu i comoditat duradora. La zona del turmell enconxada protegeix el turmell en cada moviment.
Com més flexibilitat et proporcionin l'entresola i la sola exterior, més naturals seran els teus moviments. Ranures flexibles a l'avantpeu dissenyades per a les gambades.
La goma envolta el costat per mantenir el peu subjecte a la sola durant el moviment lateral.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.4 estrelles
CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
I like everything about the product
Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e
I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.
Anne672980150
These shoes are super comfortable and look very nice.
Nike Air Max Alpha Trainer 6