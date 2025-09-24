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Nike Air Max 95 By You Sabatilles personalitzables - Dona - Multicolor/Multicolor/Multicolor/Multicolor

Nike Air Max 95 By You

Sabatilles personalitzables - Dona

209,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Celebrar l’ampli atractiu de la roba de feina amb una nova versió de les Nike Air Max 95 By You.Els materials pràctics com la sarja polida i la pell són resistents i duradors amb un aire innegable de l'estil de la pista.Els detalls totalment discrets com la costura en contrast i les capes en degradat afegeixen un nou nivell de profunditat a aquest favorit de tots els temps.


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Model: DM1181-991

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

TREBALL EN CURS.

Celebrar l’ampli atractiu de la roba de feina amb una nova versió de les Nike Air Max 95 By You.Els materials pràctics com la sarja polida i la pell són resistents i duradors amb un aire innegable de l'estil de la pista.Els detalls totalment discrets com la costura en contrast i les capes en degradat afegeixen un nou nivell de profunditat a aquest favorit de tots els temps.

Tornada a la feina

El món de la roba de feina creua els límits inspirat en l'estil dels 2000 amb materials duradors com la sarja polida que té una brillantor mínima o la pell clàssica per a les capes icòniques.

Subtilesa en la màxima expressió

Cal mirar de prop per apreciar els jocs de tons i colors dissenyats per a aquestes sabatilles.Les costures opcionals en contrast proporcionen als dissenyadors professionals i novells l'oportunitat de lluir la seva sensibilitat estilística.

Orgull inconfusible

Afegeix un missatge personalitzat amb fins a 3 caràcters a cada taló o deixa el logotip original "Air".

Més avantatges

  • Les AM95 estaven inspirades per les parts del cos humà i la seva integració perfecta de forma i funció.
  • Amortiment Nike Air visible, creat originalment per al running, que proporciona comoditat durant tot el dia.
  • Sistema de llaçada molt innovador respecte a la llaçada tradicional, cosa que les fa fàcils de posar i treure alhora que permet personalitzar-ne l'ajust.
  • L’entresola d'escuma té ranures flexibles per oferir més comoditat i per afavorir la llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Model: DM1181-991

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

5 estrelles

  • Passt u. gefällt mir!

    Sabine

    Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!

  • My own colours

    karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9

    Love the shoes made up i could pick my own colours

  • The comfort level Exceeded my expectations!!!

    Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67

    I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.

Nike Air Max 95 By You Sabatilles personalitzables - Dona

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

Més informació

    Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.

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