Nike Air Max 95 By You Sabatilles personalitzables - Dona

Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
Celebrar l’ampli atractiu de la roba de feina amb una nova versió de les Nike Air Max 95 By You.Els materials pràctics com la sarja polida i la pell són resistents i duradors amb un aire innegable de l'estil de la pista.Els detalls totalment discrets com la costura en contrast i les capes en degradat afegeixen un nou nivell de profunditat a aquest favorit de tots els temps.
Nike Air Max 95 By You
TREBALL EN CURS.
Celebrar l’ampli atractiu de la roba de feina amb una nova versió de les Nike Air Max 95 By You.Els materials pràctics com la sarja polida i la pell són resistents i duradors amb un aire innegable de l'estil de la pista.Els detalls totalment discrets com la costura en contrast i les capes en degradat afegeixen un nou nivell de profunditat a aquest favorit de tots els temps.
El món de la roba de feina creua els límits inspirat en l'estil dels 2000 amb materials duradors com la sarja polida que té una brillantor mínima o la pell clàssica per a les capes icòniques.
Cal mirar de prop per apreciar els jocs de tons i colors dissenyats per a aquestes sabatilles.Les costures opcionals en contrast proporcionen als dissenyadors professionals i novells l'oportunitat de lluir la seva sensibilitat estilística.
Afegeix un missatge personalitzat amb fins a 3 caràcters a cada taló o deixa el logotip original "Air".
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
My own colours
karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9
Love the shoes made up i could pick my own colours
The comfort level Exceeded my expectations!!!
Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67
I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.
Nike Air Max 95 By You
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