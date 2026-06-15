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Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home - Crema II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Nike Air Max 95 Big Bubble

Sabatilles - Home

189,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Grans. Atrevides. Rebot. L'edició "Big Bubble" de les 95 té un disseny que es manté fidel a l'original i combina la part superior amb capes ondulades de pell sintètica i malla transpirable. Eleva el teu estil amb una mica més d'Air.


  • Color mostrat: Crema II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Model: IM9605-200

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Grans. Atrevides. Rebot. L'edició "Big Bubble" de les 95 té un disseny que es manté fidel a l'original i combina la part superior amb capes ondulades de pell sintètica i malla transpirable. Eleva el teu estil amb una mica més d'Air.

Avantatges

  • La part superior combina pell sintètica amb tela transpirable per oferir un look per capes molt durador.
  • L'amortiment Max Air visible ofereix molta lleugeresa.
  • Les ranures flexibles a l'entresola i a la sola exterior afavoreixen la llibertat de moviment.
  • El disseny està inspirat en l'anatomia humana: l'entresola i la sola exterior representen la columna vertebral, els panells de la part superior són els músculs i els cordons són les costelles.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Crema II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Model: IM9605-200

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • HulkL723952374

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Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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