Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home

HulkL723952374
Fire 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Grans. Atrevides. Rebot. L'edició "Big Bubble" de les 95 té un disseny que es manté fidel a l'original i combina la part superior amb capes ondulades de pell sintètica i malla transpirable. Eleva el teu estil amb una mica més d'Air.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Grans. Atrevides. Rebot. L'edició "Big Bubble" de les 95 té un disseny que es manté fidel a l'original i combina la part superior amb capes ondulades de pell sintètica i malla transpirable. Eleva el teu estil amb una mica més d'Air.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
HulkL723952374
Fire 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Nike Air Max 95 Big Bubble