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Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home - Blanc/Blanc/Pure Platinum/Blanc

Nike Air Max 95 Big Bubble

Sabatilles - Home

189,99 €
Blanc/Blanc/Pure Platinum/Blanc
Negre/Negre/Anthracite/Negre
Wolf Grey/Wolf Grey/Anthracite/Wolf Grey
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Les Air Max 95, que s'inspiren en el cos humà i l'estètica dels atletes dels anys 90, combinen una comoditat increïble amb un estil per a la velocitat. Els panells laterals amb onades afegeixen una fluïdesa natural a qualsevol conjunt, alhora que l'amortiment visible al taló i l'avantpeu proporciona una comoditat prèmium.


  • Color mostrat: Blanc/Blanc/Pure Platinum/Blanc
  • Model: HM8755-100

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Les Air Max 95, que s'inspiren en el cos humà i l'estètica dels atletes dels anys 90, combinen una comoditat increïble amb un estil per a la velocitat. Els panells laterals amb onades afegeixen una fluïdesa natural a qualsevol conjunt, alhora que l'amortiment visible al taló i l'avantpeu proporciona una comoditat prèmium.

Avantatges

  • La part superior combina pell autèntica i pell sintètica amb tela transpirable per oferir un look per capes molt durador.
  • L'amortiment Max Air visible ofereix molta lleugeresa.
  • Les ranures flexibles a l'entresola i a la sola exterior afavoreixen la llibertat de moviment.
  • El disseny està inspirat en l'anatomia humana: l'entresola i la sola exterior representen la columna vertebral, els panells de la part superior són els músculs i els cordons són les costelles.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Blanc/Blanc/Pure Platinum/Blanc
  • Model: HM8755-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (69)

4.6 estrelles

  • Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466

    Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti

  • Jason202131435

    Incroyable cette paire de chaussures je recommande

  • Size up

    Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816

    I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable

Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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