Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home

Nike Air Max 95 Big Bubble
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Les Air Max 95, que s'inspiren en l'anatomia humana i en l'estètica esportiva dels anys 90, presenten un disseny distintiu amb onades. Aquesta edició presenta una malla transpirable i un degradat de teixit texà a la part superior que adquireix un encant vintage amb el temps. L'amortiment visible a la planta del peu ofereix més comoditat.
- Color mostrat: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Model: IX0347-451
Nike Air Max 95 Big Bubble
Les Air Max 95, que s'inspiren en l'anatomia humana i en l'estètica esportiva dels anys 90, presenten un disseny distintiu amb onades. Aquesta edició presenta una malla transpirable i un degradat de teixit texà a la part superior que adquireix un encant vintage amb el temps. L'amortiment visible a la planta del peu ofereix més comoditat.
Avantatges
- La part superior de texà amb detalls de pell sintètica crea un look per capes molt durador.
- L'amortiment Max Air visible ofereix molta lleugeresa.
- Les ranures flexibles a l'entresola i a la sola exterior afavoreixen la llibertat de moviment.
- El disseny està inspirat en l'anatomia humana: l'entresola i la sola exterior representen la columna vertebral, els panells de la part superior són els músculs i els cordons són les costelles.
Detalls del producte
- Entresola d'escuma
- Sola exterior de goma
- Color mostrat: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Model: IX0347-451
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Max 95 Big Bubble