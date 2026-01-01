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Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home - Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue

Nike Air Max 95 Big Bubble

Sabatilles - Home

189,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Air Max 95, que s'inspiren en l'anatomia humana i en l'estètica esportiva dels anys 90, presenten un disseny distintiu amb onades. Aquesta edició presenta una malla transpirable i un degradat de teixit texà a la part superior que adquireix un encant vintage amb el temps. L'amortiment visible a la planta del peu ofereix més comoditat.


  • Color mostrat: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
  • Model: IX0347-451

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Les Air Max 95, que s'inspiren en l'anatomia humana i en l'estètica esportiva dels anys 90, presenten un disseny distintiu amb onades. Aquesta edició presenta una malla transpirable i un degradat de teixit texà a la part superior que adquireix un encant vintage amb el temps. L'amortiment visible a la planta del peu ofereix més comoditat.

Avantatges

  • La part superior de texà amb detalls de pell sintètica crea un look per capes molt durador.
  • L'amortiment Max Air visible ofereix molta lleugeresa.
  • Les ranures flexibles a l'entresola i a la sola exterior afavoreixen la llibertat de moviment.
  • El disseny està inspirat en l'anatomia humana: l'entresola i la sola exterior representen la columna vertebral, els panells de la part superior són els músculs i els cordons són les costelles.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
  • Model: IX0347-451

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home

    Nike Air Max 95 Big Bubble

    189,99 €

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