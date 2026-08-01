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Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home - Negre/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc

Nike Air Max 95 Big Bubble

Sabatilles - Home

189,99 €
Negre/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc
Smoke Grey/Anthracite/Negre/Racer Blue
Blanc/Negre/Reflect Silver/Royal Blue
Negre/Action Green/Anthracite/Photo Blue
Negre/Platejat metal·litzat/Cool Grey/Blanc
Negre/Anthracite/Dark Smoke Grey/Negre
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Air Max 95, que s'inspiren en l'anatomia humana i en l'estètica esportiva dels anys 90, presenten un disseny distintiu amb onades. Aquesta versió combina diversos materials i un amortiment visible per crear un look per capes que ofereix una comoditat increïble.


  • Color mostrat: Negre/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc
  • Model: IV5767-003

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Les Air Max 95, que s'inspiren en l'anatomia humana i en l'estètica esportiva dels anys 90, presenten un disseny distintiu amb onades. Aquesta versió combina diversos materials i un amortiment visible per crear un look per capes que ofereix una comoditat increïble.

Avantatges

  • El disseny està inspirat en l'anatomia humana: l'entresola i la sola exterior representen la columna vertebral, els panells de la part superior són els músculs i els cordons són les costelles.
  • La part superior de pell autèntica i sintètica amb tela crea un look per capes molt durador.
  • L'amortiment Max Air visible ofereix molta lleugeresa.
  • Les ranures flexibles a l'entresola i a la sola exterior afavoreixen la llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Pure Platinum/Wolf Grey/Blanc
  • Model: IV5767-003

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (18)

4.8 estrelles

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

  • Perfectas

    jhalarc

    Eran un regalo y le encantaron a mi hijo

Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Completa el look

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