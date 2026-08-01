Nike Air Max 95 Big Bubble Sabatilles - Home

Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Les Air Max 95, que s'inspiren en l'anatomia humana i en l'estètica esportiva dels anys 90, presenten un disseny distintiu amb onades. Aquesta versió combina diversos materials i un amortiment visible per crear un look per capes que ofereix una comoditat increïble.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Les Air Max 95, que s'inspiren en l'anatomia humana i en l'estètica esportiva dels anys 90, presenten un disseny distintiu amb onades. Aquesta versió combina diversos materials i un amortiment visible per crear un look per capes que ofereix una comoditat increïble.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.8 estrelles
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Ottime
Rudi375829912
Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.
Perfectas
jhalarc
Eran un regalo y le encantaron a mi hijo
Nike Air Max 95 Big Bubble